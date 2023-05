Steiermark gibt 7700 Krähen zum Abschuss frei

Für welche Regionen die Verordnung gilt und ob sie mit den hohen Schäden in der Landwirtschaft begründet wird, möchte man erst in ein paar Tagen bekannt geben. Ebenso, wie sich die Population der Krähen entwickelt hat. Das Jagdverbot im Vorjahr wurde ja damit begründet, dass sich der Bestand an Krähen in der Steiermark seit 2008 beinahe halbiert hat.