Italien will nun Urlauber in Unwetterregion locken

Die italienische Regierung richtet einen Appell an ausländische Urlauber, einen Aufenthalt in den Badeortschaften der von schweren Unwettern belasteten Region Emilia-Romagna zu reservieren. „Die Küstenortschaften haben keine ernsthaften Schäden erlitten. Wir können uns keine Absagen leisten, denn diese Region lebt von der Landwirtschaft und dem Tourismus“, so die Tourismusministerin Daniela Santanchè. Im Video oben sehen Sie zwei krone.at-Leserreporter, wie sie sich in der Vorwoche durch die Italienflut kämpften.