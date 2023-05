Erstaunliches Comeback des Wintertourismus

Großes Potenzial Es gibt weltweit übrigens 135 Millionen Skifahrer und 5700 Skigebiete. Die meisten Aktiven sind in den USA (25 Millionen), dahinter folgen Deutschland (14 Mio.) und China (13 Mio.), in Letzterem sind die Zahlen stark steigend. Kein Wunder, dass auch Tourismus-Staatssekretärin Kraus-Winkler optimistisch ist, was die Zukunft des Skiurlaubs betrifft. In Tirol und Vorarlberg beträgt übrigens der Ausländer-Anteil unter den Winter-Nächtigungen mehr als 90%. Die Qualität, die in Österreich geboten wird, ist international gefragt.