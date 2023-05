Klagenfurter wollte mit Axt Automat aufbrechen

Gegen 21.05 Uhr wurde die Polizei zu einem Einbruchsdiebstahl in einen Zigarettenautomaten in die Siebenhügelstraße in Klagenfurt gerufen. Die Beamten ertappten einen 27-jährigen Klagenfurter auf frischer Tat. „Beim Eintreffen konnte ein 27-jähriger Mann aus Klagenfurt angetroffen und festgenommen werden“, schildern die Beamten.