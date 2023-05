Tirol: Genervter Bewohner feuerte Schreckschuss ab

Wilde Szenen spielten sich am frühen Mittwochabend in Wörgl im Tiroler Unterland ab: Eine Gruppe Jugendlicher, die sich im Bereich eines Treppenaufgangs aufgehalten hatte, brachte einen Bewohner (57) derart in Rage, dass er mit einer Schreckschusspistole einen Schuss abfeuerte. Zuvor war der Verdächtige von einem Mädchen mit einem Regenschirm attackiert worden.