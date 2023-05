Dieser Würstelstand ist die klare Nummer eins!

Der Würstelstand in Österreich hat bereits eine lange Tradition. Schon während der K.-u.-k.-Monarchie traten die ersten, damals noch mobilen Verkaufsstände auf, um Kriegsversehrten eine Einkommensmöglichkeit zu bieten. Im Laufe der Zeit etablierten sich vor allem in Großstädten fixe Würstelstände. Den ältesten noch bestehenden Würstelstand gibt es in Wien. Leos Würstelstand gibt es bereits seit 1928, bietet am Döblinger Gürtel seine Fleischwaren an.