Salzburgs AK-Präsident Eder kritisiert Babler

Zumindest die Salzburger Landespartei bewertet die Vorgänge in der uneinigen SPÖ-Bundespartei einheitlich. Die Spitzen aus Salzburg sprachen sich am Dienstag in den Wiener Gremien für eine Entscheidung am Parteitag aus. „Als Salzburger SPÖ stehen wir zum Prozedere, auf das sich alle vor der Durchführung der Mitgliederbefragung geeinigt haben“, sagte Parteichef David Egger.