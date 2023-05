Land haucht alten Gemäuern neues Leben ein

Steirische Baujuwele sanieren statt ausradieren - das ist die Parole, die das Land schon vor Jahren ausgegeben hat. Seit 2018 wurde so 570 Häusern mit weiß-grüner Geschichte neues Leben eingehaucht und regionale Identität für künftige Generationen erhalten. Denn was das Herz eines jeden Denkmalschützers sehr schmerzen lässt: Noch immer viel zu oft rückt die Abrissbirne an, etwa um historischen Villen in wenigen Minuten den Garaus zu machen. Die Landeshauptstadt Graz bekleckert sich hier, wie vielfach berichtet, nicht gerade mit Ruhm.