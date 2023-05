Kronehit peppt den Schulalltag auf

Schüler gestalten Kronehit

In interaktiven Workshops von „Kronehit @ school“ tauchen Schulklassen in die Welt des Radios ein und lernen, wie ein Radiosender funktioniert. Sie haben auch die Möglichkeit, sich als Moderatoren oder DJs auszuprobieren. Diese kostenlosen Workshops sind für Kinder von 12 bis 18 Jahren gedacht und werden direkt in den Schulen oder online angeboten.