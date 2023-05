Leoben lässt Federn - Ostliga-Farce geht weiter

Spannende Runde in der 3. Liga! Im Westen schaffte es Bregenz wieder auf einen Aufstiegsplatz - Leobens Vorsprung schmilzt auf einen Punkt und im Osten geht die Farce rund um Bruck/Leitha in die nächste Runde. Siegendorf und Scheiblingkirchen wollen gegen den Endstand der Meisterschaft Protest einlegen. Mehr dazu gibt es in der Sendung der 3. Liga.