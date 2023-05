Chance auf echten Neustart nach „Baby-Bier-Affäre“

Möglicher Neustart für den Innsbrucker Gemeinderat! Das Gremium hat nun nach der emotionalen Baby-Bier-Affäre vor einem Monat die Chance auf einen echten Neuanfang. Denn die Rückkehr der Gemeinderäte zu ihren Wurzeln, zu ihrem angestammten Platz im Rathaus in den Plenarsaal im 6. Stock steht am Donnerstag bevor - nach dreijähriger coronabedingter Ausweiche in der Messehalle. Die Freude darüber hält sich aber in Grenzen. Denn in der Messe war ungefähr zehnmal soviel Platz wie im Rathaus.