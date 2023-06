Listenhund als Therapeut beim Kinderarzt

„Ich war gerade über Weihnachten bei meinen Eltern in Italien, als ich einen Welpen ganz allein am Straßenrand sah“, erzählt uns Wahl-Wienerin Elisabetta. „Ich öffnete die Autotüre, der kleine Hund ist ohne zu zögern hineingesprungen und sah mich neugierig an - seit dem sind wir unzertrennlich.“