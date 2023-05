Ein Rettungsanker in unsicheren Zeiten

Der russische Überfall auf die Ukraine zwingt nach wie vor Menschen zur Flucht, viele von ihnen kommen nach Österreich. Unter Lebensgefahr bringen sie sich und Familienangehörige in Sicherheit. Etliche von ihnen haben auch Haustiere dabei. Katzen und Vögel in Rucksäcken oder in Papierkartons, Hamster, Meerschweinchen und andere Kleintiere in Jackentaschen, völlig verängstigte Hunde im Menschengewirr - tragische Szenen spielten sich bereits in Ankunftshallen für Kriegsflüchtlinge ab.