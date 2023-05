SPÖ-Chaos: wie geht es jetzt weiter?

Kommt jetzt brutale Kampfabstimmung?

Aber auch mit ihrem Rücktritt als Chefin dürfte in der Partei keine Ruhe einkehren, denn: das Match um ihren hochdotierten Posten wird am Parteitag am 3. Juni in die Verlängerung gehen. Ob Widersacher Hans-Peter Doskozil oder der Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler die Zukunft der SPÖ bestimmen? Das könnte eine brutale Kampfabstimmung entscheiden…