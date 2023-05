Die Stars erstrahlen in Kitzbühel in neuem Licht

Obwohl das „Paris der Alpen“ erst am 29. Juli seinen ersten Aufschlag sehen wird – hinter den Kulissen geht’s schon richtig zur Sache. Denn ab dem Viertelfinal-Tag (Donnerstag bis Samstag) sind nur mehr Restkarten erhältlich. Und dass da dann alles im rechten Licht erstrahlt, wird der große Centercourt in dieser Woche runderneuert! Was nach den letzten Jahren und Erfahrungen auch nötig geworden war.