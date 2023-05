Drei Tote bei Absturz von Kleinflieger in Kroatien

Beim Absturz eines in den Niederlanden registrierten Kleinflugzeugs sind in Kroatien drei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Bezirksstaatsanwaltschaft in Karlovac am Sonntagitteilte, seien die Leichen des Piloten und zweier Passagiere im völlig ausgebrannten Wrack der Maschine vom Typ Cirrus SR20 gefunden worden.