The-Who-Sänger: „Jede Show könnte letzte sein“

„Wir versuchen, so fit zu bleiben, wie wir sind“

Fast 60 Jahre ist es her, dass The Who im Swinging London gegründet wurden. Von der Ur-Besetzung ist Daltrey neben Gitarrist und Songwriter Townshend der einzige Überlebende. „Wir versuchen, so fit zu bleiben, wie wir sind“, sagt er. „Mir ist schon bewusst, dass wir alle sterblich sind. Aber ich habe keine Angst vor dem Ende.“