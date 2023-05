Rätsel um Koffer am Grazer Hauptbahnhof gelöst

Riesen-Aufregung am gestrigen Freitag in Graz: Dutzende Polizisten mussten sämtliche Geschäfte sowie drei Bahnsteige am Hauptbahnhof evakuieren, in einem Umkreis von 50 Metern der Spar-Supermarkt-Kasse wurde alles abgesperrt, Sprengstoffhunde waren im Einsatz. Auch der öffentliche Verkehr war betroffen. Der Grund: Zwei herrenlose Koffer, die allen Anschein nach Besorgnis erregten, Bomben zu beinhalten!