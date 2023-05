Durchatmen - Höllenritt zu Christi Himmelfahrt!

Indes hofft man in Neusiedl, dass heute beim Wiener Sportclub das Glück zurückkehrt - und man zudem das eigene Unvermögen besser in den Griff bekommt. Die Seestädter brauchen wohl auch noch zwei Siege zum Klassenerhalt, haben es aber selbst in der Hand. „Wir haben uns durch Eigenverschulden in diese unnötige Situation gebracht. Jetzt müssen wir uns als Team da auch wieder rausholen, alles geben, um kein böses Erwachen zu haben“, fordert NSC-Trainer Stefan Rapp von seiner Truppe.



Jusits-Elf mit Protest

Auf Siegendorf wartet heute (18.55 Uhr live auf krone.tv) gegen Leobendorf das nächste „Finale“. Heißt es verlieren verboten im direkten Abstiegsduell. Bei einer Niederlage würde dann wohl der Abstieg (bei drei Teams) in die Landesliga kaum noch zu verhindern sein. Vielleicht gibt’s aber doch noch eine anderweitige Hoffnung beim ASV. Denn das Bruck-Urteil will man so nicht hinnehmen, legt heute Protest ein. Zudem prüft man rechtliche Schritte...