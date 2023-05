Radfahrer wollte Tirolerin Kinderwagen entreißen

Schockmoment für eine Teenagerin am Donnerstagabend in Wörgl im Tiroler Unterland! Ein unbekannter Radfahrer bretterte auf die 15-Jährige zu und versuchte ihr den Kinderwagen zu entreißen, in dem sich ihre 9 Monate alte Schwester befand. Die Jugendliche konnte dies gerade noch verhindern - ihr wurde jedoch die Handtasche gestohlen. Eine Fahndung nach dem Täter verlief erfolglos.