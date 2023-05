Kein Krieg, keine Gegenoffensive

In Russland ist es verboten, das Wort „Krieg“ in Zusammenhang mit der Ukraine zu verwenden. Die Rede ist offiziell nur von einer „militärischen Spezialoperation“. Damit soll verharmlost werden, was tatsächlich in dem einstigen Bruderstaat passiert, das endlose Grauen, das Leid, die Zerstörung.