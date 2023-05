„Bauern-Manifest“ bringt lang ersehnte Kehrtwende

NÖ Bauernbund fordert: Schluss mit praxisferner Agrarpolitik

Pernkopf und Nemecek zeigen kritisch auf: „Vor vier Jahren ist der gesamte NÖ Bauernbund mit Alexander Bernhuber an der Spitze bei der EU-Wahl angetreten, um mehr blau-gelben Hausverstand nach Brüssel zu bringen. Dieses agrarpolitische Manifest ist die Bestätigung unserer Bauernbundforderung, dass die Bedeutung der Versorgungssicherheit in den systemkritischen Bereichen das Gebot der Stunde, sowohl in Europa, als auch in Österreich ist. Mit diesem Versprechen wird die kommende EU-Wahl zur großen und finalen Richtungsentscheidung in Europa. Wollen wir Hausverstand und Sicherheit oder Abhängigkeiten vom Weltmarkt und praxisferne Entscheidungen bei der Versorgung mit Lebensmitteln?“.