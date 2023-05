Wegen Mure: ÖBB-Verbindung nach Vorarlberg gekappt

„Die Schäden an der Strecke sind leider gravierend und der Hang bewegt sich noch“, so die ÖBB am Mittwoch. Wegen einer Mure und der Unterspülung von Schutzbauwerken wurde die wichtige Verkehrsader bereits Dienstagabend gesperrt. Nach Angaben der ÖBB haben sich Experten die Lage vor Ort angesehen und mussten feststellen, dass die Strecke noch bis voraussichtlich Ende Mai nicht mehr befahrbar sein wird.