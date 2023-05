Lehrpfade, Kanufahrten oder urige Weinkeller

Exkursionen für Schulen

Eng wird mit Schulen und Kindergärten in der Region zusammengearbeitet. Spannende Exkursionen in verschiedene Lebensräume wecken das Interesse für die Vorgänge in der Natur. So gibt es bereits 32 Naturparkschulen, 15 Naturparkkindergärten und 3 Naturparkkinderkrippen. „Das ist österreichweit einzigartig, bereits die Kleinsten werden für das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz sensibilisiert“, erklärt Vize-Landeschefin Astrid Eisenkopf.