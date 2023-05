Wien hatte keinen Platz mehr für Ex-Therapiepferde

Ausgelassen toben Nanuk und sein Sohn Willow über die Weiden des Gut Aiderbichl in Henndorf bei Salzburg. Ihr fortgeschrittenes Alter - Nanuk ist bereits 30 Jahre alt, Sohn Willow 27 - sieht man den beiden Pferde-Senioren kaum an. Am Gnadenhof hat man die beiden Wallache aufgenommen, mehr als 770 Pferde leben bereits hier. Ein Happy End für eine recht tragische Geschichte, die zuvor in Wien ihren Anfang nahm.