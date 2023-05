Assad nun auch zu Weltklimakonferenz eingeladen

Baerbock: „Assad nicht für Menschenrechtsverletzungen belohnen“

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock warnte am Montag vor einer „bedingungslosen Normalisierung“ mit dem Machthaber. „Jeder Schritt in Richtung Assad sollte von konkreten Zugeständnissen abhängig gemacht werden“, sagte die Grünen-Politikerin nach einem Treffen mit ihrem saudi-arabischen Kollegen Faizal bin Farhan. Die deutsche Ministerin befindet sich derzeit zu Gesprächen in Saudi-Arabien. Am Freitag findet die nächste Sitzung der Arabischen Liga in der saudischen Hafenstadt Dschidda statt. Dort wird auch Assad erwartet.