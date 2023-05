Faszination Freddie Mercury: Rudi Dolezal im Talk

Außerdem enthüllt der Produzent und Autor, was den enormen Erfolg seiner Lesetour ausmacht und gibt Einblicke in die Entstehungsgeschichte dazu. In einem mitreißenden Gespräch mit krone.tv-Moderatorin Sasa Schwarzjirg plaudert Rudi Dolezal über seinen Erfolg, zukünftige Projekte, seine außergewöhnliche Verbindung zur Pop-Ikone Freddie Mercury und die anhaltende weltweite Faszination für die Pop-Ikone. Dies und vieles mehr sehen Sie im Video!