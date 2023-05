Pink rot vor Wut: Warum der Neos-Chef ausrastete

LH-Sprecher wies Falschmeldungen zurück

Besonders hervor tat sich dabei der Neos-Chef, der zeitweise so außer sich geraten war vor Zorn, dass er Fakten und Fiktion vermischte. Dominik Oberhofer spannte den Bogen zurück bis ins Jahr 2019 und ortete in Tirol denselben Postenschacher wie in der Ära Kurz. Namentlich brachte er die Bestellung des FPÖ-Kandidaten Peter Sidlo als Finanzvorstand der Casinos Austria ins Spiel, bei der dasselbe Personalbüro tätig gewesen sei wie jetzt bei Tratter. Der Sprecher von LH Anton Mattle sah sich hernach genötigt, die „Falschinformation“ richtigzustellen, das Büro habe Sidlo empfohlen. Er weise zudem die Vermischung auf das Schärfste zurück.