Penny rückt Fleisch in Weppersdorf ins Rampenlicht

Ladenkonzpet wirkt Lebensmittelverschwendung entgegen

Denn was viele Konsumenten in Österreich immer noch nicht wissen: Um der Verschwendung von Lebensmitteln entgegenzuwirken, werden alle Fleischstücke direkt in der Filiale von „nose to tail“ von den Penny-Fleischhauern verarbeitet. Größere Mengen oder persönliche Wünsche können zudem direkt über ein Bestellformular in der Filiale oder online vorbestellt werden. Das frische Schweine-, Hendl- oder Rindfleisch der Eigenmarke „Ich bin Österreich“ stammt zu 100 % aus Österreich und wird auch hierzulande geschlachtet.