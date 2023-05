Frankfurt-Boss: Glasner-Aus „schwer vermittelbar“

Vertrag aufgelöst

Glasner hatte die Eintracht 2022 zum Europa-League-Titel geführt. In dieser Saison steht der Verein im DFB-Pokalfinale, das am 3. Juni in Berlin gegen RB Leipzig stattfindet. Der 48-jährige Coach hatte in Frankfurt noch einen Vertrag bis Sommer 2024. Zuletzt gab es aber immer wieder Missstimmungen, auch weil die Leistungen in der Meisterschaft wenig konstant waren.