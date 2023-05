Thiem: „Turnier in Mauthausen hat Spaß gemacht“

„Ich hoffe, jetzt gewinnt auch der Dominic! Daheim ein Finale gegen ihn zu spielen, wäre eine große Ehre – und ich könnte mich für die Niederlage in Salzburg letztes Jahr revanchieren“, sagte Filip Misolic, der beim ATP-100-Challener in Mauthausen das Steirer-Duell im Halbfinale gegen Sebastian Ofner 7:6 (1), 6:4 gewann. Doch dann erfüllte sich sein Wunsch nicht. Denn kurz nachdem auf der Anlage am Burger-Stand der so beliebte „Thiem-Burger“ ausverkauft war, kam für die Nummer 1 der SKE Upper Austria Open das Aus: