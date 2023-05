Klimaaktivist am Verteilerkreis mit Messer bedroht

Klimakleber heftig in der Kritik

Der Protest in Wien-Favoriten geriet am Mittwoch in die Kritik, weil um kurz nach 8 Uhr ein Rettungsauto der Wiener Berufsrettung auf dem Weg zur Reanimation eines älteren Herren im niederösterreichischen Grenzgebiet behindert wurde. Auch ein ÖAMTC-Notarzthubschrauber aus Wien sowie ein Rettungswagen des niederösterreichischen Roten Kreuzes wurden laut Wiener Berufsrettung nahezu gleichzeitig alarmiert.