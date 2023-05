Tag 10: Aktivisten blockierten Schwedenplatz

Pünktlich um 8 Uhr klebten sich erneut Aktivisten der Letzten Generation auf die Straßen in Wien, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen. Diesmal am Schwedenplatz in der Inneren Stadt. Ihre allzeit bekannten Forderungen: Tempo 100 auf den Autobahnen und ein Fracking-Verbot in Österreich. Die Polizei konnte die Aktion kurze Zeit später wieder auflösen.