Wer falsch spielt, dem drohen Millionenstrafen

Beschlussfassung noch im Herbst

Im Zuge des Transparenzpakets wird auch das Wiener Parteiengesetz neu aufgestellt. So wird es in Zukunft eine Wahlkostenobergrenze von fünf Millionen Euro geben. Emmerling rechnet vor: „Wird dagegen verstoßen, wird es in den Parteikassen richtig wehtun. Überschreitet man die Obergrenze zum Beispiel um vier Millionen Euro, dann fallen 5,5 Millionen Euro an Strafzahlungen an.“