Genächtigt wie ein König, aber nie dafür bezahlt

Er hat genächtigt wie ein König, doch nie dafür bezahlt. Nachdem ein 38-Jähriger acht verschiedene Hotels in Oberösterreich um die Einnahmen gebracht hatte, klickten am Montag für den Einmietbetrüger die Handschellen. Jetzt muss er sich mit dem Bett in der Justizanstalt Ried abfinden.