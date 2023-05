Reform benötigt - Absteiger-Rätsel eine Farce!

Deshalb braucht’s eine Reform - dringend! Müssen alle möglichen Szenarien vor Saisonbeginn durchgespielt werden, es passende Pläne in der Schublade geben. Ein „Schaumamal“ ist nicht angebracht. Eine Aufstockung der Liga in manchen Fällen da schon eher. Sicher sinnvoller, als Mannschaften, die eigentlich über dem „Strich“ wären, doch noch zu bestrafen. Und der Rattenschwanz zieht sich zudem bis in die letzten rot-goldenen Ligen durch. Bei eigentlich zwei Absteigern in der Burgenlandliga müssten dann im „worst case“ auch fünf „marschieren“. Fest steht: Keine klare Regelung in diesen Dingen zerstört auf Sicht auch den Amateur-Fußball!