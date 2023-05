Riesige Felsmassen bedrohen Dorf - Evakuierung

Dass es nun tatsächlich so weit ist, sorge für betrübte Stimmung, wie Daniel Albertin, Gemeindepräsident von Albula, dem SRF erklärte. Die Meschen seien „seit Jahrzehnten an das Rumpeln des Berges gewohnt - und jetzt ist die Situation anders“. All jene, die sich selbst keine Bleibe arrangieren können, bekommen daher vorerst von der Gemeinde eine Wohnung zur Verfügung gestellt.