Ein Hammer! Klagenfurt-Ass forderte schon Federer

Österreicher werden vorgereiht

Kurios: Am Samstag in Telfs wird er für die Union nur als Nummer drei spielen. Neuzugang Michi Linzer – er war 2012 Nummer 236 der Welt, bereitete sich auf die Bundesliga-Saison in Miami vor – führt die Truppe dank Ausnahmeregelung an. Kärntens Talent Yanick Schneider ist als Top-40-Spieler in Österreich vorgereiht, spielt auf Position zwei. „Wir spekulieren mit dem Oberen Play-off“, so Vizekapitän Stefan Müller.