Skilegende Klammer ist um einen Titel reicher

Skilegende Franz Klammer ist um einen Titel reicher, nämlich um jenen des Trägers des „Großen Tiroler Adler Orden“. Dieser wurde „Kaiser Franz“ am Dienstag im Innsbrucker Landhaus im Rahmen eines Festaktes überreicht. In der Stadt seines größten Triumphes, des Abfahrtssieges bei den Olympischen Spielen 1976 am Patscherkofel, wurde er von Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) ausgezeichnet.