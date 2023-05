Kilometerlange Verfolgungsjagd mit Polizei

Ein 40-Jähriger lieferte sich am Freitagabend in Amstetten/Kematen an der Ybbs (Niederösterreich) ohne Führerschein, dafür unter Drogen- und Alkoholeinfluss eine 20 Kilometer lange Verfolgungsjagd mit der Polizei. Kurz vor dem Ortsgebiet von Niederhausleiten an der Ybbs konnte der Flüchtige schließlich geschnappt werden.