Gefasster Schlepper verdiente 110.000 Euro

Mittäter ausgeforscht

Im Zuge von mehreren Einvernahmen, konnten die Beamten auch die Identität eines weiteren Verdächtigen feststellen. Ein 20-jähriger aus Usbekistan dürfte offenbar mit einem Begleitfahrzeug weitere Personen illegal nach Österreich transportiert haben. Der Verdächtige wurde Anfang April 2023 in Tschechien bei einer weiteren Schlepperfahrt in Richtung Deutschland festgenommen. Er befindet sich derzeit in Tschechien in Untersuchungshaft, eine Auslieferung wurde beantragt.