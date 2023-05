Betrunkener schlief unter Auto - Besitzer fuhr los

Dieser Unfall im Tiroler Außerfern hätte auch in einer Tragödie enden können! Ein 33-jähriger Einheimischer wurde in der Nacht auf Sonntag am Areal eines Frühlingsfestes in Höfen beinahe von einem Auto überrollt, weil er unter (!) dem Wagen seinen Rausch ausschlafen wollte. Als der Besitzer des Fahrzeugs losfuhr, begann er laut zu schreien. Letztlich wurde der Trunkenbold „nur“ von der Stoßstange erfasst.