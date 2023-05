Schloss Lind zeigt die Verstrickungen der Heimat

Spannende Konzerte

Zusätzlich zur Jahresausstellung gibt es auch heuer wieder ein spannendes Veranstaltungsprogramm: Am 3. Juni etwa gibt es ein Gedenkkonzert mit Harri Stojka, am 29. Juli sind Oliver Welter und Clara Frühstück mit ihrer „Winterreise“ zu Gast und am 26. August steht eine Performance mit 20 Akkordeonisten an.