Ein Toter bei starkem Beben an japanischer Küste

Die nationale Wetterbehörde gab die Stärke vorläufig mit 6,5 an. Das Erdbeben ereignete sich in einer Tiefe von zwölf Kilometern. Eine Tsunami-Warnung sei nicht ausgegeben worden, hieß es. Einige Gebäude in der am stärksten betroffenen Präfektur Ishikawa sind eingestürzt. Zudem kam es zu Verkehrsstörungen. So kam es im Bahnhof der Stadt Kanazawa wegen der Unterbrechung von Zugverbindungen und Verspätungen zu längeren Warteschlangen.