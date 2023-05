„Frühschoppen-Ritter“ reiten für Gastronomen aus

Sonntag, 10.15 Uhr, in der Waldviertler Braustadt Schrems. Die Gruppe rund um Baseball-Vereinsobmann Wolfgang Styll, Elektriker-Meister Peter Meindl und Bierbrauer Karl Trojan trifft sich in einem Wirtshaus ihrer Heimatgemeinde. In welchem der rund 15 Gastronomiebetriebe das ist, macht man sich immer schon zuvor in der eigenen Whatsapp-Gruppe aus. Denn nach dem von der Pandemie geschwächten Gästeaufkommen beim Frühschoppen will man diese liebgewonnene Tradition hochhalten.