Westautobahn: Drei Verletzte in Pkw eingeklemmt

Feuerwehrleute konnten die Personen aus dem Auto befreien. Eine Personen wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Rettungshubschrauber „Christophorus 6“ flog in in das Salzburger Unfallkrankenhaus. Zwei weitere Pkw-Insassen verletzten sich leicht, sie kamen in das Landeskrankenhaus.