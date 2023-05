Westukrainer verkaufte Luxusautos nach Russland

Der Westukrainer hatte früher in Russland gelebt und aus dieser Zeit offenbar noch gute Beziehungen. Zu seinen betuchten Kunden zählten Top-Manager von Gazprom und dem Propaganda-TV-Senders Russia Today. Der Mann kaufte die Luxusfahrzeuge in ukrainischen Autohäusern, ließ sie auf seine Unternehmen zu und transportierte sie dann über Weißrussland nach Russland. So wurden die internationalen Handelsbeschränkungen umgangen.