Großes Schweigen zu schwarz-blauen Ambitionen

Schwarz-Blau hat Fans und Kritiker. Das ist weder neu noch bemerkenswert. Beachtlich ist aber, wie schweigsam sich die führenden Köpfe des Landes zu den Avancen zwischen ÖVP und FPÖ geben. Das zeigt ein recht frustrierender „Krone“-Telefonmarathon. Meist werden Sekretäre und Pressesprecher vorgeschickt. „Der Präsident gibt kein Statement“, heißt es etwa in der Landwirtschaftskammer. „Der Herr Rektor möchte sich dazu nicht äußern“, an der Uni von Hendrik Lehnert. Am Flughafen lässt Chefin Bettina Ganghofer abwinken - ebenso Landeskliniken-Boss Paul Sungler.