Gipfeltour über Brandenberg und dem Inntal

Vom Parkplatz folgen wir zunächst dem bezeichneten Fahrweg im Wald hinauf, um in rund 1020 Metern links den Fußweg bzw. Steig („Abkürzung Voldöppberg“) zu nehmen. Dieser zieht in Serpentinen im abschüssigen Gelände empor, nähert sich einer Schlucht und mündet zurück in den Fahrweg. Darauf wandern wir aufwärts, um bald wieder rechts zum Steig zu wechseln. Der überquert gleich den Weg und zieht in der Folge recht knackig im Wald empor.