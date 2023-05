Putin als Ziel? Drohnen explodieren vor dem Kreml

Ukraine bestreitet Beteiligung

In Kiew will man von einer möglichen Beteiligung an einem Anschlag nichts wissen. Wie der ukrainische Präsidialberater Mychailo Podoljak erklärte, habe die Ukraine „nichts mit“ dem Drohnenangriff zu tun. Er fügte hinzu, ein Angriff auf den Kreml würde „nichts auf dem Schlachtfeld ändern“ und würde Russland wahrscheinlich „zu ,radikaleren‘ Aktionen provozieren“.